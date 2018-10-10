İtalya'nın eski patronu Chievo'da!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Chievo'da Lorenzo D'Anna'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Ventura getirildi.
Chievo Kulübü, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Ventura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Bari ve Torino gibi birçok ekipte görev yapan tecrübeli teknik direktör, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Serie A'da geride kalan 8 haftada galibiyet elde edemeyen Chievo, son sırada bulunuyor.
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Chievo Kulübü, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Ventura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Bari ve Torino gibi birçok ekipte görev yapan tecrübeli teknik direktör, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Serie A'da geride kalan 8 haftada galibiyet elde edemeyen Chievo, son sırada bulunuyor.
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