İtalyan modeli Galatasaray

Zorlu Göztepe deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli 3 puanı almayı başaran Galatasaray'da sezonun ilk yarısına göre göze çarpan en büyük değişiklik takımın direnci oldu… Yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde 90 dakika boyunca büyük bir dirençle mücadele eden sarıkırmızılıların bu performansının arkasında ise 'İTALYAN EMEĞİ' var!Sezonun ilk yarısında 60. dakikadan sonra fizik olarak düşen Aslan, öne geçtiği Fenerbahçe, Konya ve Rize maçlarında beraberliğe razı olmuştu. İzmir'de sahada basmadık yer bırakmayan ve Göztepe'nin sertliğine aynı şekilde cevap veren Galatasaray'da teknik heyet, yeni kondisyoner İtalyan Alberto Bartali için "Tecrübesi ile devre arası kampında takımı toparladı" yorumunu yaptı.Bu ay başında Terim'in isteğiyle Alberto Bartali'yi takıma kazandıran Galatasaray, yazın da bir İtalyan operasyonu yapacak. Bartali'nin kısa zamanda gösterdiği fiziksel farklılık nedeniyle sarı-kırmızılıların, yaz aylarında 3 hoca daha getirerek Bartali'nin ekibini genişletme kararı aldığı öğrenildi. Bunların fiziksel dayanıklılık antrenörü, fizyoterapist ve masör olacakları gelen haberler arasında.Galatasaray'da bir başka sevindiren gelişme ise yeni transfer Marcao'nun defansa olumlu katkısı. Brezilyalı stoperin forma giydiği iki maçta da Galatasaray kalesini gole kapatırken, Marcao kritik müdahaleleri ile savunmayı toparlayan isim oldu. Ayrıca sezon başında satış listesine koyulan ancak hocasına takımda kalmak istediğini söyleyen Feghouli'nin saha içinde liderliği üstlenmesi ve alkışlanan performansı teknik heyeti memnun etti.İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, kolları sıvayıp takımı Antalya kampında yoğun bir çalışma temposuna soktu. Sarı-kırmızılı futbolculara sakatlık riskini azalttığı için kum üzerinde komando eğitimi yaptıran Bartali'nin metotları meyvelerini vermeye başladı.