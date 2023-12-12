İtalyan hakemle kazanamıyoruz!

İtalyan hakem, Avrupa'nın en iyi hakemleri arasında kabul ediliyor.
Buna karşılık milli takım ve Türk takımları Orsato'nun yönettiği 8 maçta 6 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarabildi.
Bu sezon Galatasaray'ın Bayern Münih ve Manchester United maçlarına da hakem hataları damga vurmuş olması Kopenhag maçı öncesi tedirginlik yaratıyor.
Buna karşılık milli takım ve Türk takımları Orsato'nun yönettiği 8 maçta 6 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarabildi.
Bu sezon Galatasaray'ın Bayern Münih ve Manchester United maçlarına da hakem hataları damga vurmuş olması Kopenhag maçı öncesi tedirginlik yaratıyor.
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