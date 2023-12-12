İtalyan hakemle kazanamıyoruz!

Kopenhag-Galatasaray maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
İtalyan hakemle kazanamıyoruz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 11:02
İtalyan hakem, Avrupa'nın en iyi hakemleri arasında kabul ediliyor.

Buna karşılık milli takım ve Türk takımları Orsato'nun yönettiği 8 maçta 6 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarabildi.

Bu sezon Galatasaray'ın Bayern Münih ve Manchester United maçlarına da hakem hataları damga vurmuş olması Kopenhag maçı öncesi tedirginlik yaratıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery