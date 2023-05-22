'İtalyan' Galatasaray

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıları bir İtalyan takımına dönüştürdü. Aslan golü atıyor, yemiyor. Artık sonuca odaklı düşünen başarılı teknik adam, istediğini alırken, korkulu rüya görmüyor.
Cim-Bom'da, İtalya Serie A'da daha önce oynamış oyuncuların sayısının fazla olması ve yine Okan Buruk'un yolunun Inter'den geçmesi, bu stilin oluşmasında etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda Icardi, Torreira, Mertens, Oliveira, Muslera, Zaniolo gibi isimler, İtalyan liglerinde forma giyerken, Okan Hoca da futbolculuğunda yine Inter'de top oynamıştı.
Buruk tarz olarak İtalyan futbolundan esinlenirken, oyuncuların da buna alışık bir kültürden gelmesi işini kolaylaştırdı. Ligin ez az gol yiyen takımı olan Aslan, son 3 maçta rakiplerine toplamda 0.58 gol beklentisi verdi. Galatasaray; Başakşehir, İstanbulspor ve Sivas maçlarını kalesinde gol görmeden kapadı. Diğer taraftan Muslera da iki maçta da kalesini gole kaparsa rekor kıracak. Uruguaylı eldiven, bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 14 kez kalesini gole kapattı.
EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 16 MAÇA ÇIKARDI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle ligde 17. iç saha maçını oynadı ve yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evinde Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Cim-Bom'da, İtalya Serie A'da daha önce oynamış oyuncuların sayısının fazla olması ve yine Okan Buruk'un yolunun Inter'den geçmesi, bu stilin oluşmasında etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda Icardi, Torreira, Mertens, Oliveira, Muslera, Zaniolo gibi isimler, İtalyan liglerinde forma giyerken, Okan Hoca da futbolculuğunda yine Inter'de top oynamıştı.
Buruk tarz olarak İtalyan futbolundan esinlenirken, oyuncuların da buna alışık bir kültürden gelmesi işini kolaylaştırdı. Ligin ez az gol yiyen takımı olan Aslan, son 3 maçta rakiplerine toplamda 0.58 gol beklentisi verdi. Galatasaray; Başakşehir, İstanbulspor ve Sivas maçlarını kalesinde gol görmeden kapadı. Diğer taraftan Muslera da iki maçta da kalesini gole kaparsa rekor kıracak. Uruguaylı eldiven, bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 14 kez kalesini gole kapattı.
EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 16 MAÇA ÇIKARDI
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle ligde 17. iç saha maçını oynadı ve yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evinde Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.