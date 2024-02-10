İtalyan devlerinden flaş istek: Takım azalsın

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında gösterilen ve ligde 20 takım olan Serie A'da, 3 dev kulüpten flaş bir istek geldi.



"TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLSÜN"



Milan, Inter ve Juventus, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşme gerçekleştirerek Serie A'daki takım sayısının 20'den, 18'e düşürülmesini istedi.



Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda ise henüz net bir kararın çıkmadığı belirtildi.



