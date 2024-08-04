İtalyan Carini, Cezayirli boksör Khelif'ten özür diledi!

Cezayirli boksör Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Carini, rakibinden özür diledi.

İtalyan Carini, Cezayirli boksör Khelif'ten özür diledi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyetiyle ilgili tartışmalar yapılan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Angela Carini, rakibinden özür diledi.

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Carini, Cezayirli sporcuya yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Rakibi için de üzgün olduğunu vurgulayan Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım." ifadelerini kullandı.

Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif'in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.

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