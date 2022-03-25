İtalyan basını: 'Facia! Felaket'

İtalya'nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı.



Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya'nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası'na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.



Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.



La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası'nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.



Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya'ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.





İLGİLİ VİDEO