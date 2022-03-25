İtalyan basını: "Facia! Felaket"

İtalya'nın Dünya Kupası yolunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi büyük yankı uyandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İtalyan basını: 'Facia! Felaket'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 03:24
İtalya'nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya'nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası'na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.

Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.

La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası'nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.

Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya'ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.