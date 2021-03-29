İtalya'dan stadyuma girmek için özel app: Mitiga!

İtalya Futbol Federasyonu, Mitiga adı verilen test sonuçları ve aşı pasaportu bulunan bir uygulama hazırladı. Bu uygulamayla stadyuma taraftar alınması konusunda hükümeti ikna etmeye çalışacak olan federasyonu, EURO 2020 ev sahipliğini tutmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya'dan stadyuma girmek için özel app: Mitiga!
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29 Mart 2021 14:34
İtalya Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nda stadyumlara koronavirüs testi negatif olan veya aşı olmuş taraftarları almayı ümit ediyor.

La Repubblica'da yer alan habere göre; İtalya Futbol Federasyonu, 'Mitiga' ismi verilen bir aplikasyon hazırladı. Stadyuma gitmek isteyen taraftar Mitiga uygulamasını telefonuna yükleyecek. Bu uygulamada kişinin koronavirüs test sonuçları ve aynı zamanda aşı pasaportu olacak.

Koronavirüs testi negatif olan veya aşı olan taraftarlar, stadyumda yerlerini alabilecek.

HÜKÜMETİ İKNA ETMEK İSTİYORLAR

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, bu uygulama ile birlikte İtalya hükümetini ikna etmeyi planlıyor. İtalya hükümeti ise stadyumlara taraftar alma konusunda öncesinde gönülsüz bir tavır sergilemişti.

SON TARİH 7 NİSAN

UEFA, 12 ev sahibi ülkeye stadyumlara taraftar alıp almayacakları ile ilgili 7 Nisan'a kadar bir bilgilendirme yazısı istemişti. Stadyuma taraftar almayacağını söyleyen ülkelerden ev sahipliği alınacaktı.

Şu ana kadar sadece Danimarka, resmi bir şekilde stadyuma taraftar alacağını duyurdu.

MİLLERİMİZ DE ROMA'YA GİDECEK

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Olimpico, EURO 2020'de 4 maça ev sahipliği yapacak. Türkiye - İtalya açılış maçı ile birlikte, İtalya'nın İsviçre ve Galler ile oynayacağı grup maçları Olimpico'da olacak. Ayrıca bir çeyrek final maçı da Olimpico'da oynanacak.



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