Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray için İtalya'dan Milan Badelj iddiası ortaya atıldı.
İtalya basınının haberine göre 29 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için Galatasaray ve Milan'dan teklif geldi. Lazio ise iki takımdan gelen kiralama teklifini 'yetersiz' bularak geri çevirdi.
GALATASARAY, İLK KEZ İSTEMİYOR!
Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan Badelj, geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın transfer radarına girmiş ancak transfer başarısız sonuçlanmıştı.
Sezon başında Fiorentina'dan bonsersvissiz bir şekilde Lazio'ya transfer olan Milan Badelj, bu sezon Serie A'da 11 maçta forma giyerken gol veya asist yapamadı.
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İtalya basınının haberine göre 29 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için Galatasaray ve Milan'dan teklif geldi. Lazio ise iki takımdan gelen kiralama teklifini 'yetersiz' bularak geri çevirdi.
GALATASARAY, İLK KEZ İSTEMİYOR!
Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan Badelj, geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın transfer radarına girmiş ancak transfer başarısız sonuçlanmıştı.
Sezon başında Fiorentina'dan bonsersvissiz bir şekilde Lazio'ya transfer olan Milan Badelj, bu sezon Serie A'da 11 maçta forma giyerken gol veya asist yapamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın