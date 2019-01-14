Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray için İtalya'daniddiası ortaya atıldı.İtalya basınının haberine göre 29 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu içinve'dan teklif geldi. Lazio ise iki takımdan gelen kiralama teklifini 'yetersiz' bularak geri çevirdi.Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan Badelj, geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın transfer radarına girmiş ancak transfer başarısız sonuçlanmıştı.Sezon başında Fiorentina'dan bonsersvissiz bir şekilde Lazio'ya transfer olan Milan Badelj, bu sezon Serie A'da 11 maçta forma giyerken gol veya asist yapamadı.