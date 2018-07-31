Forvet transferi arayışında olana İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Genoa forması giyen 28 yaşındaki İtalyan forvetile yakından ilgilendiğini belirtti.İtalyan basınının haberine göre Genoa Başkanı Enrico Preziosi, Lapadula'nın bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlerken futbolcuya gelecek iyi bir teklife evet diyeceğini kaydetti.2016 yılında 9 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan Lapadula, geçtiğimiz sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon Genoa'da 28 lig maçına çıkan İtalyan forvet 6 gol kaydetmişti.Hem forvet hem de forvet arkası oynayabilen Gianluca Lapadula ile Beşiktaş'ın dışında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın da devrede olduğu iddia edildi.