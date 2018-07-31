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İtalya'dan Beşiktaş'a sürpriz forvet iddiası!

Beşiktaş'ın Serie A takımlarından Genoa forması giyen İtalyan forvet Gianluca Lapadula ile ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya'dan Beşiktaş'a sürpriz forvet iddiası!
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31 Temmuz 2018 15:37
Forvet transferi arayışında olan Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Genoa forması giyen 28 yaşındaki İtalyan forvet Gianluca Lapadula ile yakından ilgilendiğini belirtti.

İtalyan basınının haberine göre Genoa Başkanı Enrico Preziosi, Lapadula'nın bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlerken futbolcuya gelecek iyi bir teklife evet diyeceğini kaydetti.

MILAN'DAN TRANSFER OLMUŞTU

2016 yılında 9 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan Lapadula, geçtiğimiz sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon Genoa'da 28 lig maçına çıkan İtalyan forvet 6 gol kaydetmişti.

Hem forvet hem de forvet arkası oynayabilen Gianluca Lapadula ile Beşiktaş'ın dışında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın da devrede olduğu iddia edildi.

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