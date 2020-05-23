'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, bugüne kadar birçok isimle temasa geçerken, listesine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Bu oyuncunun'da forma giyenolduğu öğrenildi.İtalyan basını haberi manşetten duyurdu. Tutto Sport, 1.97'lik dev stoperin pek çok Serie A takımının dikkatini çektiği ancak Venezuelalı oyuncunun AB pasaportu olmadığı gerekçesiyle İtalya'da devam etmesinin oldukça zor olduğunun altını çizdi.Brescia'nın küme düşmesi durumunda takımdan ayrılacağı belirtilen Jhon Chancellor'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da yer aldığı iddia edildi.İtalyan ekibiyleJhon Chancellor için bu yüzden yüksek bir bonservis bedeli istenemeyeceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise bu konuda Brescia ile masaya oturarak tecrübeli oyuncuyu çok uygun bir maliyet karşılığında satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmak istediğini İtalyan yetkililere söyleyeceği öğrenildi.Profesyonel kariyerindea çıkan Chancellor, bu periyotta rakip filelerihavalandırmayı başardı.