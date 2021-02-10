İtalya'da yayın rekabeti! Son teklif 850 milyon euro

İtalya Serie A'nın yayın hakları için DAZN ile Sky arasında rekabat devam ediyor.



Reuters'in geçtiği habere göre; DAZN'ın İtalya Serie A'nın yayın hakları için verdiği son teklif 850 milyon euro oldu. Sky'ın son teklifi ise sezon başına 750 milyon euro'ydu. DAZN yayın haklarını 3 sezonluk isterken, Serie A kulüpleri ise bu teklifi 8 Şubat'ta değerlendirdi.



20 kulüpten oluşan lig, sezon başına ödenecek ücretin 1.15 milyar euro olmasını talep etti. Serie A kulüplerinin yayıncı olmak isteyen kuruluşlarla görüşmelerinin gizli bir şekilde devam edeceği ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtildi.



Şu anda Serie A için DAZN ve Sky, toplamda 973 milyon euro ödeme yapıyor. DAZN'ın teklifini 900 milyon euro'ya kadar yükseltebileceği de vurgulandı.



SKY'ın ise DAZN'ın sunduğu teklif üzerine düşündüğü ve önümüzdeki süreçte Serie A kulüpleri ile bir kez daha görüşeceği kaydedildi.



