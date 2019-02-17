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İtalya'da Türk derbisinde Empoli şov yaptı!

Salih Uçan ve Merih Demiral'ı karşı karşıya getiren maçta Empoli, Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İtalya'da Türk derbisinde Empoli şov yaptı!
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17 Şubat 2019 19:19
İtalya Serie A'da temsilcilerimiz Salih Uçan ve Merih Demiral'ı karşı karşıya getiren maçı Empoli 3-0 kazandı.

Empoli'ye sahasında farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Krunic, 37'de Acquah ve 60. dakikada Farias kaydetti.

Empoli'de salih Uçan, 88. dakikada oyuna dahil olurken Merih Demiral, Sassuolo'da yedek kulübesinde bekledi.

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