İtalya'da Türk derbisinde Empoli şov yaptı!

İtalya Serie A'da temsilcilerimiz Salih Uçan ve Merih Demiral'ı karşı karşıya getiren maçı Empoli 3-0 kazandı.
Empoli'ye sahasında farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Krunic, 37'de Acquah ve 60. dakikada Farias kaydetti.
Empoli'de salih Uçan, 88. dakikada oyuna dahil olurken Merih Demiral, Sassuolo'da yedek kulübesinde bekledi.
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Empoli'ye sahasında farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Krunic, 37'de Acquah ve 60. dakikada Farias kaydetti.
Empoli'de salih Uçan, 88. dakikada oyuna dahil olurken Merih Demiral, Sassuolo'da yedek kulübesinde bekledi.
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