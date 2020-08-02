İtalya'da Sörloth çılgınlığı

Serie A ekipleri Lazio, Roma ve Napoli'nin Norveçli golcüyü çok istediği aktarıldı.



Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran Alexander Sörloth'a İtalya'dan talipler var. Çizme basınında yer alan haberlerde; Lazio, Roma ve Napoli'nin Sörloth'u çok istediği aktarıldı.



Özellikle Napoli'nin uzun süredir Norveçli golcüyü izlediği belirtildi. Ancak Avrupa kupaları konusunda sıkıntı yaşayan Napoli'nin elinin zayıfladığı kaydedildi.



Lazio'nun da Şampiyonlar Ligi için geniş kadro düşündüğü ve buna göre hamle yapacağı değerlendirildi. Roma da ciddi adaylar arasında yer alıyor.



Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 lig maçında 24 gol atarak gol kralı oldu. Norveçli bu sezon 9 kez de asist yaptı.



