İtalya'da rekor kırıldı: 6.2 saniyede gol!

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, Sassuolo ağlarını ilk düdükten 6.2 saniye sonra sarstı ve Serie A rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com
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İtalya'da rekor kırıldı: 6.2 saniyede gol!
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20 Aralık 2020 17:12
İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo - Milan maçında rekor kıran bir gol karşımıza çıktı.

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en hızlı gol atan oyuncusu oldu.

Golde asisti yapan isim de tanıdıktı, bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.

Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.



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