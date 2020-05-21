İtalya'da play-off sistemi kapıda

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'nın bir kez daha ertelenmesi durumunda playoff ve playout sistemini devreye alacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İtalya'da play-off sistemi kapıda
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21 Mayıs 2020 04:33
İtalya Futbol Federasyonu; Serie A, Serie B ve Serie C'nin devam edebileceğini ancak Serie D'nin devam etmeyeceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç tarihi için 1 Eylül 2020'nin belirlendiği belirtildi.

PLANLANAN TARİH 20 AĞUSTOS

İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. İtalya Kupası'nda da sonuca ulaşmak için tarihin 31 Ağustos'a uzayabileceği konuşuluyor.



PLAY-OFF DEVREYE GİREBİLİR

İtalya'da federasyon, ligleri kalan fikstür doğrultusunda bitirmek istiyor. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa, Federasyon play-off ve play-out sistemini devreye sokacak.

italya Futbol Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.

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