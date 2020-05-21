İtalya'da play-off sistemi kapıda

ve'nin devam edebileceğini ancak'nin devam etmeyeceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç tarihi için'nin belirlendiği belirtildi.İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihibelirlendi. İtalya Kupası'nda da sonuca ulaşmak için tarihin'a uzayabileceği konuşuluyor.İtalya'da federasyon, ligleri kalan fikstür doğrultusunda bitirmek istiyor. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa, Federasyon play-off ve play-out sistemini devreye sokacak.italya Futbol Federasyonu liglerin kaderini,yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.