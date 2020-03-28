Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü dün ölü sayısını 8 bin 165 olarak açıkladıktan sonra Piyemonte Bölgesi'nde ölen 50 kişinin günlük rapora dahil edilmediği ortaya çıkmıştı. AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından edindiği bilgide, resmi rapordan sonra gelen 50 kişinin bugünün raporuna dahil edileceği belirtilmişti.

Acil Tedarik Komiseri Arcuri de bugünkü sayıları açıklarken 9 bin 134 ölü sayısına geç geldiği için dünkü raporda yer almayan 50 kişinin de dahil olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ülkede koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü dün ölü sayısını 8 bin 165 olarak açıkladıktan sonra Piyemonte Bölgesi'nde ölen 50 kişinin günlük rapora dahil edilmediği ortaya çıkmıştı. AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından edindiği bilgide, resmi rapordan sonra gelen 50 kişinin bugünün raporuna dahil edileceği belirtilmişti.





Acil Tedarik Komiseri Arcuri de bugünkü sayıları açıklarken 9 bin 134 ölü sayısına geç geldiği için dünkü raporda yer almayan 50 kişinin de dahil olduğunu vurguladı.





Öte yandan, ülkede koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.



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