İtalya'da olay! Dzeko hakeme tükürdü

AS Roma'nın Fiorentina'ya 7-1 mağlup olduğu İtalya Kupası maçında Edin Dzeko'nun hakeme tepkisi kameralara yansıdı.Karşılaşmanın 72. dakikasında hakeme itirazlarda bulunan Edin Dzeko, daha sonra sinirlerine hakim olamayıp hakeme tükürdü. Bu an kameralara yansırken, hakem de Boşnak yıldızı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.İtalya Futbol Federasyonu'nun Edin Dzeko'ya yaptığı bu hareketin ardından 5 ile 10 maç arasında bir ceza vermesi bekleniyor.