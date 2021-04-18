İtalya'da müthiş maç: Gol düellosunda kazanan Lazio!

İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta mücadelesinde Lazio, konuk ettiği Benevento'yu 4-3 mağlup etti ve üst üste 5. kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya'da müthiş maç: Gol düellosunda kazanan Lazio!
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18 Nisan 2021 18:01
İtalya Ligi Serie A'da 31. hafta karşılaşmasında Lazio, Benevento'yu ağırladı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 5-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada kendi kalesine Depaoli, 20. ve 90+6. dakikada Immobile, 36. dakikada penaltıdan Correa ve 48. dakikada kendi kalesine Montipo attı. Benevento'nun gollerini ise 45. dakikada Sau, 63. dakikada Viola ve 85. dakikada Glik kaydetti.

Lazio, 55. dakikada Immobile'nin ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı.

Benevento'nun 66. dakikada Lapadula ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Lazio, 58 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Benevento ise 30 puanla 16. sırada yer aldı.

Lazio, gelecek hafta Napoli deplasmanına gidecek. Benevento ise Genoa deplasmanına konuk olacak.



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