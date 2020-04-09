İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi

İtalya

Kovid-19

Karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzaması gündemde

Ölen doktor sayısı 100'ü geçti

'da, yeni tip koronavirüs () nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıktı.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 96 bin 877'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 143 bin 626'ya ulaştığını belirtti.Angelo Borelli, iyileşenlerin sayısının ise bugün 1979'luk artışla 28 bin 470'e yükseldiğini kaydetti.Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısındaki düşüşün art arda 5 gündür sürdüğünü belirtti.Locatelli, ülkede bir süredir sayıların düşmesiyle gündeme gelen normale dönüş konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü virüsün ikinci yayılma dalgasıyla karşılaşma riskleri olduğunu söyledi.Ülke genelinde bugüne kadar toplam 853 bin 369 test yapıldığı bildirildi.İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, hükümetin 13 Nisan'da sona erecek sıkı karantina tedbirlerinin süresini 2 hafta daha uzatmaya hazırlandığı ifade edildi.İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj veren Başbakan Giuseppe Conte, "Eğer bilim insanları onaylarsa, bu ay sonundan itibaren bazı önlemleri gevşetmeye başlarız." dedi.Başbakan Conte, virüsün yarattığı ekonomik sıkıntıları aşmaya yönelik finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda AB'nin halen anlaşmamış olmasına da değinerek, "AB projesi, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı bu en büyük krizde Eurobond (korona tahvil) üzerinde anlaşamazsa başarısız olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları da virüsten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.12 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanının enfekte olduğu ülkede, hayatını kaybeden doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.