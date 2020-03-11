İtalya'da korona basket sahasına sıçradı

Tüm dünyada sıkı yönetim ilan ettiren koronavirüs, İtalya'da etkinliğini gün geçtikçe arttırıyor.
İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Öte yandan ABD'li oyuncu Zach Thomas başta olmak üzere bazı oyuncuların ülkeden ayrılmak için talepte bulunduğu ve kulübün buna karşı olmadığı kaydedildi.
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İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Öte yandan ABD'li oyuncu Zach Thomas başta olmak üzere bazı oyuncuların ülkeden ayrılmak için talepte bulunduğu ve kulübün buna karşı olmadığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın