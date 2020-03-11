İtalya'da korona basket sahasına sıçradı

İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, kulüpteki iki kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
İtalya'da korona basket sahasına sıçradı
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11 Mart 2020 17:25
Tüm dünyada sıkı yönetim ilan ettiren koronavirüs, İtalya'da etkinliğini gün geçtikçe arttırıyor.

İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan ABD'li oyuncu Zach Thomas başta olmak üzere bazı oyuncuların ülkeden ayrılmak için talepte bulunduğu ve kulübün buna karşı olmadığı kaydedildi.

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