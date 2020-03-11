İtalya'da korona basket sahasına sıçradı

Tüm dünyada sıkı yönetim ilan ettiren koronavirüs, İtalya'da etkinliğini gün geçtikçe arttırıyor.İtalya Basketbol Ligi takımlarından, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.Öte yandan ABD'li oyuncu Zach Thomas başta olmak üzere bazı oyuncuların ülkeden ayrılmak için talepte bulunduğu ve kulübün buna karşı olmadığı kaydedildi.