İtalya'da harika maç: Inter son 2 dakikada döndü!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, 2 kez geriye düştüğü maçta Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
İtalya'da harika maç: Inter son 2 dakikada döndü!
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26 Eylül 2020 23:43
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter evinde Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi Inter 4-3 kazandı.

Fiorentina 3. dakikada Kouame'nin golüyle öne geçerken, Inter 45+2. dakikada Martinez ve 52. dakikada Ceccherini'nin kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı. Geri adım atmayan Fiorentina, 57. dakikada Castrovilli ve 63. dakikada Chiesa ile 3-2'yi buldu. Geriye düştükten sonra baskısını attıran Inter, 88. dakikada Lukaku ve 89. dakikada D'Ambrosio'nun golleriyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

Inter, Nisan 2017'den bu yana oynadığı 7 maçta Fiorentina'ya yenilmedi. Fiorentina'da tecrübeli yıldız Franck Ribery, takımının 2. ve 3. golünde asisti yaptı.

Bu skorla birlikte Fiorentina 3 puanda kalırken, İlk hafta maçı ertelenen Inter ise 3 puana yükseldi.

Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina evinde Sampdoria ile karşılaşacakken, Inter ise Benevento'ya konuk olacak.



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