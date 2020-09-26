İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter evinde Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi Inter 4-3 kazandı.



Fiorentina 3. dakikada Kouame'nin golüyle öne geçerken, Inter 45+2. dakikada Martinez ve 52. dakikada Ceccherini'nin kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı. Geri adım atmayan Fiorentina, 57. dakikada Castrovilli ve 63. dakikada Chiesa ile 3-2'yi buldu. Geriye düştükten sonra baskısını attıran Inter, 88. dakikada Lukaku ve 89. dakikada D'Ambrosio'nun golleriyle maçtan 3 puanla ayrıldı.



Inter, Nisan 2017'den bu yana oynadığı 7 maçta Fiorentina'ya yenilmedi. Fiorentina'da tecrübeli yıldız Franck Ribery, takımının 2. ve 3. golünde asisti yaptı.



Bu skorla birlikte Fiorentina 3 puanda kalırken, İlk hafta maçı ertelenen Inter ise 3 puana yükseldi.



Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina evinde Sampdoria ile karşılaşacakken, Inter ise Benevento'ya konuk olacak.



