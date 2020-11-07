İtalya'da gençler ligi askıya alındı

İtalya Serie A'daki kulüplerin genç takımlarının yer aldığı Primavera TIM Ligi'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle askıya alındığı açıklandı.



Yapılan açıklamada Primavera liginin oyuncuların ve takım personellerinin sağlıklarını korumak için askıya alındığı duyurulurken konuyla ilgili yeniden dönüşe ilişkin detaylar verilmedi. Genç liginin askıya alınma kararının alınmasının ardından Serie A yönetimi ve İtalyan Tıbbi Spor Federasyonu ile bir araya gelerek ligin akıbeti ile ilgili karar alınacağı belirtiliyor.



Yapılan duyuruda Primavera TIM Ligi'nin yanı sıra Primavera TIM Kupası'nın da durdurulduğu ifade edildi.



