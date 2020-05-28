İtalya'da futbolun dönüş tarihi açıklandı

İtalya Futbol Federasyonu, 13 Haziran'da kupa ile futbolun geri döneceğini ve Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

İtalya'da futbolun dönüş tarihi açıklandı
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28 Mayıs 2020 20:53
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Futbol Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.

13 HAZİRAN'DA KUPA MAÇLARI

Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, öncesinde İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı final rövanş maçlarında 13 Haziran'da Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak. İlk maçlarda Napoli, Inter'i deplasmanda 1-0 yenmiş, Juventus ile Milan ise sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. 17 Haziran'da ise kupanın finali yapılacak.

Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.

İtalya'da 28 Mayıs tarihi itibariyle 48 bin pozitif vaka bulunurken, bu süreç boyunca 33 bin 72 kişi hayatını kaybetti.

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