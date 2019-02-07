İtalya'da dev Mourinho-Inter zirvesi! Teklif...

ayrılan ve şu an takım çalıştırmayan Portekizli teknik adamiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho için Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta gün içinde görüşme yapacak.Inter yönetiminin Spalletti'den memnun olmadığı ve bu görüşmede Mourinho'ya teklif götürüleceği belirtildi.Inter'i 2008-2010 yılları arasında çalıştıran ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, sonrasında sırasıyla Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'da teknik direktörlük yaptı.