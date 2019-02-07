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İtalya'da dev Mourinho-Inter zirvesi! Teklif...

Jose Mourinho ile Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta'nın gün içinde görüşme yapacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya'da dev Mourinho-Inter zirvesi! Teklif...
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07 Şubat 2019 00:25
Manchester United'dan ayrılan ve şu an takım çalıştırmayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho için Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta gün içinde görüşme yapacak.

Inter yönetiminin Spalletti'den memnun olmadığı ve bu görüşmede Mourinho'ya teklif götürüleceği belirtildi.

Inter'i 2008-2010 yılları arasında çalıştıran ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, sonrasında sırasıyla Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'da teknik direktörlük yaptı.

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