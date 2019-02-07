İtalya'da dev Mourinho-Inter zirvesi! Teklif...

Manchester United'dan ayrılan ve şu an takım çalıştırmayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho için Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta gün içinde görüşme yapacak.
Inter yönetiminin Spalletti'den memnun olmadığı ve bu görüşmede Mourinho'ya teklif götürüleceği belirtildi.
Inter'i 2008-2010 yılları arasında çalıştıran ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, sonrasında sırasıyla Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'da teknik direktörlük yaptı.
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İtalya basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho için Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta gün içinde görüşme yapacak.
Inter yönetiminin Spalletti'den memnun olmadığı ve bu görüşmede Mourinho'ya teklif götürüleceği belirtildi.
Inter'i 2008-2010 yılları arasında çalıştıran ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, sonrasında sırasıyla Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'da teknik direktörlük yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın