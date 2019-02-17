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İtalya'da çılgın skor: 20-0!..

İtalya Serie C'de Cuneo takımı, sahaya teknik direktörü olmadan sadece 19 yaş altında 7 oyuncuyla çıkabilen rakibi Pro Piacenza'yı 20-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İtalya'da çılgın skor: 20-0!..
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17 Şubat 2019 19:08
İtalya 3. Ligi Serie C'de güne damga vuran bir skor çıktı. Cuneo, Pro Piacenza'yı tam 20-0'lık skorla mağlup etti.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Pro Piacenza, karşılaşmaya teknik direktörü olmadan, sadece 16-19 arası 7 oyuncuyla maça çıkabildi ve bu maçtan önce ligde 18 golü bulunan Cuneo da rakibine acımadı.

İlk yarısı 16-0 sonuçlanan mücadelenin 2. yarısında ise sadece 4 gol çıktı. Ev sahibinde Kanis 6, Defendi ise 5 gol atarak öne çıktı. Ayrıca De Stefano da hat-trick yaptı.

Ligin dibinde yer alan Pro Piacenza'nın daha önce 8 puanı da silinmişti.



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