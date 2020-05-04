İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora takım idmanlarının 18 Mayıs'tan önce başlama ihtimalinin olmadığını söyledi.Spadafora yaptığı açıklamada liglerin başlatılması için belirlenen tarih konusunda çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyerek bu konuda netleşen bir durum olmadığını ifade etti. Spor Bakanı açıklamasında "Benim söylediklerimde bir değişiklik hiç olmadı. Takım halinde antrenman yapabilme konusunda 18 Mayıs'tan önce bir gelişme olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.Spadafora ayrıca sadece futbol üzerine değil, salon oyunları, dans merkezleri ve yüzme havuzlarının tamamının da kapalı olduğunu belirterek sadece futbola odaklanmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.İtalya'da 4 Mayıs'ta özel izin çıkararak tesis içlerinde bireysel idmanların yapılabileceği yakın zaman önce açıklanmıştı.