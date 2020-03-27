İtalya yeniden geri dönmeye çalışıyor

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya'da yeniden ligleri başlatmak için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
İtalya yeniden geri dönmeye çalışıyor
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26 Mart 2020 23:37
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yaptığı açıklamada ligleri bir an önce başlatmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Calciomercato'ya konuşan Spadafora, "Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak spor, bu krizden yeniden çıkabilmemiz için toplumsal olarak büyük bir gösterge olacak" sözlerini kullandı.

Yakın zamanda taban birlikleriyle yeniden görüşmeler gerçekleştireceğini açıklayan Bakan Spadafora, ligin yeniden başlayacağı tarihi bir an önce açıklamaya çalıştıklarını söyledi.

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