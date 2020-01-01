İtalya uzatmalarda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 son 16 turu maçında İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı



Wembley'de oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı İtalya uzatmalarda 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Karşılaşmaya İtalya, top kontrolünü rakibine bırakarak başladı. Avusturya ilk yarım saatte topa sahip olsa da daha net pozisyon üreten İtalya oldu. İtalya savunma anlayışındaki disiplin bozmadan ilk yarıyı 0-0 tamamladı.



İkinci yarıda yine ilk 15 dakika sessiz geçerken 65. dakikada Avusturya'nın Arnautovic ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Sonrasında İtalya üst üste oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmek için hamlelerini yaptı ve normal süre 0-0 sona erdi.



90 dakikada gol yemeyen İtalya, daha önceden kendisine ait olan 1144 dakikadır gol yememe rekorunu kırdı.



İLK UZATMADA İKİ GOL



Maçın uzatma dakikalarına Avusturya tek oyuncu değişikliği ile giderken yorgunluk belirtileri gözlendi ve kalesinde daha fazla pozisyon vermeye başladı. Dakikalar 95'i gösterdiğinde Spinazzola'nın arka direğe uzun oynadığı topu düzgün kontrol edip vuruşunu yapan Federico Chiesa İtalya'yı öne geçirmeyi başardı.



105. dakikaya gelindiğinde ise sol kanattan gelişen atakta yerden içeri çevrilen ortayı Acerbi Pessina'nın önüne bıraktı. Pessina sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk uzatma devresinde 2-0'ı yakaladı.



AVUSTURYA SON ANA KADAR PES ETMEDİ



İkinci uzatma devresinde Avusturya bu kez üst üste oyuncu değişikleri yaptı. Kolay pes etmediğini maçın son anına kadar gösteren Avusturya, 114. dakikada kullanılan kornerde Kalajdzic'in golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.



İtalya, çeyrek finalde Belçika - Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



32. dakikada İtalya gole yaklaştı. Ciro Immobile'nin yaptığı sert vuruşta top, direğe çarparak dışarı gitti.



65. dakikada Avusturya adına Marko Arnautovic'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.



95. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Federico Chiesa, ceza sahasına gönderilen topu arka direkte kontrol etti. Rakibinden kurtulan Chiesa, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



105. dakikada kale sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Matteo Pessina, yaptığı düzgün vuruşla golü kaydetti ve İtalya farkı ikiye çıkardı.



114. dakikada Avusturya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Sasa Kalajdzic, durumu 2-1'e getirdi.



