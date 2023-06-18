İtalya Uluslar Ligi üçüncüsü!

Avrupa Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvayı 3. olarak bitirdi.



İtalya'nın gollerini 6. dakikada Federico Dimarco, 20. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada Federico Chiesa'dan geldi. Turnuvayı 4. sırada tamamlayan Hollanda'nın gollerini de 68. dakikada Steven Bergwijn ve 89. dakikada Georginio Wijnaldum'dan geldi.



EURO 2020'DEN SONRA İLK MADALYA



En son EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya 3 sene sonra ilk madalyasını kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ