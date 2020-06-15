İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Temmuz ayı başından itibaren tribünlere taraftar alımına başlamayı umut ettiklerini söyledi.



Bir radyo programına bağlanan Gravina, "İtalya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte yeni bir adım attık. Artık sezonun bitmesi yönünde şüphelerimiz daha az. Mutluyum ama hala bir parçamız eksik. Taraftarların maça girememesi bizim için acı. Umarım, kısa süre içerisinde geri dönüşü başlatırız. Umudumuz Temmuz ayının ilk haftasında taraftarların tribüne geri dönmesi." ifadelerini kullandı.



Gravina, "Taraftarların tribüne geri dönmesi için tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu da ülkenin en karanlık günlerden çıktığı anlamına geliyor." diyerek sözlerini noktaladı.



Avrupa'da Polonya ve Sırbistan, tribünlere toplam kapasitenin yüzde 25'i oranında taraftar alan ilk ülkeler oldu.



