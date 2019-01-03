İtalya Süper Kupası'nda Suudi Arabistan tepkisi

Suudi Arabistan'da oynanacak İtalya Süper Kupası maçı öncesinde kadın futbolseverlere tribünde kısıtlama getirilmesi, tepkilere yol açtı.İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) tarafından yapılan açıklamada, geçen sezonun lig şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan arasında 16 Ocak'ta Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada, bir tribünün sadece erkeklere ayrılacağı ve kadın futbolseverlerin ise "aile tribününde" yanlarında bir erkek refakatinde mücadeleyi izleyebilecekleri duyuruldu.İtalya'daki kadın milletvekilleri ve sporcular, böyle bir uygulamayı kabul ettiği için Serie A yönetimine tepki göstererek, "Maçı iptal edin." ve "Kadın haklarını 7 milyon avroya Suudi Arabistan'a satmayın." çağrısında bulundu.Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, eski İtalya Meclis Başkanı Laura Boldrini, "Şaka mı bu? Futbolun beyleri maçın canlı yayın haklarını satıyorlar ama bu durum kadın haklarını değiştiremez." mesajını paylaştı.Fratelli d'İtalia Partisinin başkanı Giorgia Meloni, "İtalyan bir kadın tek başına ya da diğer kadın arkadaşlarıyla maçı izlemek isterse, bilet alamayacak. Ne iğrenç değil mi? Yüzyıllardır inandığımız Avrupa medeniyeti ve kadın hakları mücadelesi, Suudi parasına satılmak için miydi? Federasyon hemen bu utanç verici şeyi engelleyip, Süper Kupa'yı kadınlarımıza ve değerlerimize ayrımcılık yapmayan bir millete götürsün." ifadelerini kullandı.Meclis Dış İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Paolo Grimoldi ise, "Orta Çağ işi. Futbolumuz bir kaç milyon için mi bu şekilde küçük düşürülecek?" değerlendirmesini yaptı.Kararı sorgulayan İtalyan milletvekilleri, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında devletin diplomatik olarak Suudi Arabistan'ı protesto etmesine rağmen İtalya Süper Kupası'nın bu ülkede oynanması kararı nasıl alındı?" sorusunu yöneltti.İtalya Süper Kupası, ülke futboluna gelir sağlaması ve tanıtılması için geçmişte de Trablus-Libya (2002), New Jersey-ABD (2003), Pekin-Çin (2011, 2012) Şangay-Çin (2015) Doha-Katar (2014, 2016) gibi İtalya dışında farklı yerlerde oynanmıştı.Juventus ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa maçının, 16 Ocak'ta yerel saat ile 20.30'da başlaması öngörülüyor.Suudi Arabistan'ın ilk kez 19 Ekim'deki Brezilya-Arjantin dostluk maçında tribünde kadınların olmasına izin verdiği, İtalya Süper Kupası'nın ise bu alanda ülkedeki ilk resmi maç olacağı belirtildi.