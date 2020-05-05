Cristiano Ronaldo Torino'ya döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla profesyonel liglerin durduğu İtalya'da, Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi.Bakan Spadafora, Serie A'nın geleceğine dair RAI 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.Ligin başlaması için çalıştıklarını ve bu hafta içinde Bilim Kurulundan İtalya Futbol Federasyonunun (oyuncu ve kulüpler için tıbbi güvenlik) protokolüne dair yanıt geleceğini aktaran Spadafora," diye konuştu.Ligin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, oynanması durumunda ise maçların seyircisiz yapılacağının altını çizdi.Bakan Spadafora, daha önceki açıklamalarında ligin yeniden başlamasının zor olacağına dair sinyaller vermesine karşın, İtalyan futbol camiasının aksi yöndeki yoğun talepleriyle karşılaşıyordu.Serie A'nın yeniden başlama ihtimalinin güçlenmesi, takımları da oyuncuları sağlık kontrolünden geçirme ve bireysel antrenmanlara başlatma konusunda harekete geçirdi.Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, salgından önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından dün akşam özel uçakla Torino kentine geldi.Bu arada, Serie A'da Kovid-19 kapan ilk futbolcu olan Juventuslu Daniele Rugani'nin de hastalığı geçen ay tamamen atlattığı ve salı günü bireysel idmanlarına başladığı bildirildi.Serie A'da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde salı günün itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.