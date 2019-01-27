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İtalya Serie A'da VAR isyanı!

İtalya Serie A takımlarından Chievo'nun başkanı Luca Campedelli, 4-3 yenildikleri Fiorentina yenilgisinin ardından VAR sistemi hakkında ağır sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya Serie A'da VAR isyanı!
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27 Ocak 2019 22:41
4-3'lük Fiorentina yenilgisi sonrası Chievo Başkanı Luca Campedelli, VAR sistemini ağır şekilde eleştirdi.

Luca Campedelli, ''26 yıllık kulüp başkanıyım, böyle bir şey görmedim. Sezon başı yapılan şeyleri de hatırladığımda artık kötü şeyler düşünmeye başladım. açma sapan kararlar alacaksanız, kulüplere göre kullanacaksanız VAR'ın ne anlamı var? VAR başında çayını içip yanlış karar verecek hakem yerine, saha içinde yanlış karar verecek hakemi tercih ederim.'' şeklinde konuştu.

Sezon başında 3 puanı silinen Chievo, 21 haftada 8 puan toplayarak son sırada yer alıyor.

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