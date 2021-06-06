İtalya Rallisi'nin galibi Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 5. ayağının galibi, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya Rallisi'nin galibi Ogier
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06 Haziran 2021 16:18
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 5. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Sardinya Adası'nda yapılan ve 20 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 19 dakika 26.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3, kariyerinin 52. ralli zaferine ulaştı.

Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'nin 46 saniye arkasında 2'nci, Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 5.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Ogier, puanını 106'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 95 puanla Evans ve 77 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 6. ayağı, 24-27 Haziran tarihlerinde Kenya'da düzenlenecek.

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