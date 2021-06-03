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İtalya'nın hiç şakası yok!

EURO 2020'de A Milli Takımımız'ın rakiplerimizden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya'nın hiç şakası yok!
Hazırlık maçında İtalya ile Çekya karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı İtalya 4-0 kazanarak EURO 2020'yi beklemeye koyuldu.

Karşılaşmanın başında oyunu domine eden İtalya, 23. dakikada Immobile ile öne geçmeyi başardı. 42. dakikada Barella farkı ikiye çıkardı ve ev sahibi İtalya ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya başlarken Çekya 5 oyuncu birden değiştirdi. İtalya kontrolünde olan oyunu 66'da Insigne ile 3-0'a çıkardı. 73'e gelindiğinde sahneye çıkan Berardi'nin golüyle mücadele 4-0 sona erdi.

Böylelikle İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesi son maçını oynamış oldu. A Milli Takımımız, EURO 2020'deki ilk maçını 11 Haziran'da oynayacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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