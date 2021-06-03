İtalya'nın hiç şakası yok!

Hazırlık maçında İtalya ile Çekya karşı karşıya geldi.



Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı İtalya 4-0 kazanarak EURO 2020'yi beklemeye koyuldu.



Karşılaşmanın başında oyunu domine eden İtalya, 23. dakikada Immobile ile öne geçmeyi başardı. 42. dakikada Barella farkı ikiye çıkardı ve ev sahibi İtalya ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya başlarken Çekya 5 oyuncu birden değiştirdi. İtalya kontrolünde olan oyunu 66'da Insigne ile 3-0'a çıkardı. 73'e gelindiğinde sahneye çıkan Berardi'nin golüyle mücadele 4-0 sona erdi.



Böylelikle İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesi son maçını oynamış oldu. A Milli Takımımız, EURO 2020'deki ilk maçını 11 Haziran'da oynayacak.



