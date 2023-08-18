İtalya Milli Takımı'nda Spalletti dönemi

İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Luciano Spalletti oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İtalya Milli Takımı'nda Spalletti dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2023 21:12
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 21:14
İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin istifasının ardından milli takımın yeni teknik adamını duyurdu.

Federasyon, Luciano Spalletti'nin milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Milli Takım'la 2026 yılına kadar anlaşan Spalletti, görevine 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

64 yaşındaki teknik adam, geçen sezon İtalya'da Napoli'nin şampiyonluk özlemine son vermiş ve ardından görevinden ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery