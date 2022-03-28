İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi

İtalya Milli Takım, A Milli Takım ile oynanacak karşılaşma için Konya'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2022 20:45
İtalya A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın yapılacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

İtalya, A Milli Takım ile salı günü Konya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını Coverciano'daki tesislerde yaptığı antrenmanla tamamlayan İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'ndan karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşyehir Stadı'na geçen teknik direktör Roberto Mancini ve futbolcular, statta incelemelerde bulundular.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.