ilehazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin 55. dakikasında Federico Bernardeschi ile öne geçen İtalya, 62. dakikada Ruslan Malinovsky'nin golüne engel olamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İtalya son 4 maçta galibiyet alamadı.