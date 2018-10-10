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İtalya, Mancini ile galibiyeti unuttu! Ukrayna...

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya, hazırlık maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
İtalya, Mancini ile galibiyeti unuttu! Ukrayna...
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10 Ekim 2018 23:42
İtalya ile Ukrayna hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 55. dakikasında Federico Bernardeschi ile öne geçen İtalya, 62. dakikada Ruslan Malinovsky'nin golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İtalya son 4 maçta galibiyet alamadı.

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