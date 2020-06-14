İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.



San Paolo'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Napoli finale yükselen taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Cristian Eriksen'in kornerden kaleye gönderdiği top kimseye değmeden filelerle buluştu ev sahibi takım öne geçti. 41. dakikada ise kaleci Ospina'nın mükemmel degajında Insigne, Mertens'e 'al da at' dercesine bir pas gönderdi ve maça eşitlik geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca finale yükselen taraf Napoli oldu.



Bu sonuçla İtalya Kupası finalinde Napoli Juventus ile eşleşmiş oldu. İki takımı karşı karşıya getirecek final maçı 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak.



