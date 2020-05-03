4,4 milyon çalışan işe dönecek

Toplu taşıma yarı kapasiteyle hizmet verecek

Üniversitelerde sınav oturumları yapılabilecek

Tren biletlerinde ön rezervasyon dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığıBaşbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2. aşamaya dair açıklık getirdi."Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan'daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşanZorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanınacak. Buna göre,İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2. aşamada, halka evinden uzakta toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek. Bu evrede,Bunların ve iş gibi gerekçelerin dışında evden çıkmanın tavsiye edilmediği başbakanlık kararnamesine göre,26 Nisan tarihli kararnameyle 2. aşama boyunca kamuya açık tüm kapalı alanlar ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getiriliyor.Başta Roma, Milano, Bergamo gibi büyük kentler olmak üzere pBaşkentRoma Belediyesi de 2. aşamada2. aşamada üniversitelere de sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor.Öte yandan, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.Bu arada, daha önceki kararnamelerle2. aşama ile trenlerde, sosyal mesafeyi korumak için seferler yarı kapasiteyle yapılacak ve şehirler arası tren seferlerinde sosyal mesafeyi korumak için ön rezervasyon şartı getirildi.Bu arada, La Stampa gazetesinin haberine göre, 2. aşamaya yönelik başbakanlık kararnamesinde bölgeler arasında seyahate acil ihtiyaçlar dışında izin verilmemesi öngörülse de aile yakınına ziyaret serbestisi getiren ilgili madde dolayısıyla ya da işe dönüş için kuzey-güney yönlü tren biletlerine talebin yoğun olduğu belirtildi. Tren biletlerin bu yüzden kısa sürede tükendiği kaydedildi.Başbakanlık kararnamesine göre, 11 Mayıs'ta kütüphane, sergi, müzeler; 1 Haziran'dan itibaren ise restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak.