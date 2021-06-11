İtalya - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İtalya ve İspanya Wembley'de kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İtalya'nın galibiyetine 2,14'lük oran verilirken İspanya galibiyetine 2,75 ve beraberliğe ise 2,85 oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 1,52 olarak değerlendirilirken 2,5 ÜST ise 2,02'lık oranla bültende kendisine yer buldu. İTALYA - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İtalya - İspanya maçında Ciro Immobile'nin gol atmasına 2,60 oran verilirken Alvaro Morata'nın gol atmasına ise 2,90 oran verildi. Lorenzo Insigne'nin gol atmasına 3,40 oran uygun görülürken İspanya'dan Gerard Moreno'nun gol atmasına ise 3,05'lik oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
İtalya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek karşılaşmada Kırmızı kart olur bahisine 3,95'lik oran belirlendi.İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!EURO 2020 KRALLARI YARIŞMASI!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!