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İtalya - İspanya: İlk 11'ler

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor.

İtalya - İspanya: İlk 11'ler
EURO 2020 yarı finalinde iki Avrupa devi İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor.

Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve Alman hakem Felix Brych tarafından yönetilecek.

İtalya turnuvada oynadığı futbol ve aldığı skorlarla herkesin takdirini kazandı. Her ne kadar bu maçları kazanırken yıldızı en çok parlayan Spinazzola'dan yoksun olsalar da takım finale kilitlenmiş durumda. İspanya cephesinde ise benzer şekilde yarı finale kadar gelinmişken elenmeye niyetleri yok.

Tarih boyunca İtalya ve İspanya birbirlerine en kritik turlarda rakip olarak futbolseverlere seyir zevki yüksk maçlar izletti. Hatırlanacağı gibi EURO 2012 finaline İspanya sahadan 4-0'lık skorla ayrılmıştı. EURO 2016'daki son 16 turunda ise İtalya, İspanya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

Şampiyonanın en başarılı takımları arasında yer alan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Chiesa, Immobile.
 
İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal.
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