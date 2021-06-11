İtalya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 final karşılaşmasında İngiltere ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Maçta İtalya'nın kazanmasına 2.85 oran verilirken İngiltere galibiyetine 2,33 ve beraberliğe ise 2,65 oran uygun görülmüş durumda. Karşılaşmanın 2,5 ALT oranı 1,39 olarak belirlenirken 2,5 ÜST ise 2,41 olrak göze çarptı. İTALYA - İNGİLTERE MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Maçta Ciro Immobile'nin gol atmasına 2,90 oran verilirken Harry Kane'in gol atmasına ise 2,43'lük oran uygun görüldü. Raheem Sterling 3,35'lik gol atma oranına sahipken Lorenzo Insigne'nin gol atmasına ise 3,80'lik oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Karşılaşmada Kırmızı kart olur oranı 4,10 olarak açıklandı. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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