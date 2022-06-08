İtalya ilk galibiyetini evinde aldı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İtalya ile Macaristan karşı karşıya geldi.



Orogel Stadium-Dino Manuzzi'de oynanan karşılaşmayı İtalya 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 30. dakikasında Barella ile öne geçen İtalya, 45'te Pellegrini ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı İtalya 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen Macaristan, 61'de Mancini'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 İtalya lehine sonuçlandı.



Gruptaki ilk maçta İngiltere'yi yenerek adından söz ettiren Macaristan böylelikle 3 puanda kalırken İtalya ise puanını 4'e çıkararak grup liderliğine yükseldi.





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