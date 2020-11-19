İtalya hatasız lider bitirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Bosna-Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi.



Grbavica Stadı'nda oynanan maçı Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden İtalya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 22. dakikasında Insigne'nın şık ortasını gole çeviiren Belotti ile İtalya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan İtalya 68. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikialarda Bosna-Hersek oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve İtalya maçı kazanan taraf oldu.



Bu sonucun ardından İtalya 12 puana yükselerek grup liderliğini elde etti. Bosna-Hersek ise 2 puanda kaldı.



