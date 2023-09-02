İtalya GP'de pole pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1'de sezonun 15. ayağı olan İtalya GP'de pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya GP'de pole pozisyonu Carlos Sainz'ın
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02 Eylül 2023 19:27
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 20.294 saniyelik derece elde eden Sainz, ilk cebin sahibi oldu.

İspanyol sürücünün 0.013 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.067 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

İtalya'daki 53 turluk yarış, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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