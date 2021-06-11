İtalya - Galler maçı canlı olarak Tuttur'da

A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İtalya'nın maçı kazanmasına 1,36'lık oran verilirken Galler'in kazanmasına ise 6,00 oran uygun görüldü. Maçın beraberliğine 3,10 oran verilirken 2,5 ALT 1,53'lük oran oldu ve 2,5 ÜST ise 1,82 olarak belirlendi. İTALYA - GALLER MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde İtalya forması giyen Ciro Immobile'ye 1,98'lik oran verildi. Ayrıca Andrea Belotti'nin gol atmasına 2,14 oran uygun görüldü. Galler'de ise Gareth Bale'in gol atmasına 3,40 oran uygun görülürken Lorenzo Insigne'nin gol atmasına 2,60 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
İtalya ile Galler'in karşı karşıya geleceği maçta kırmızı kartın çıkmasına 3,75 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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