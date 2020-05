İtalya Futbol Federasyonu: 'Başlamazsak biteriz'

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın bir an önce başlamazsa onarılamaz bir zararla karşı karşıya kalacağını duyurdu.Gravina, Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrası Riparte l'Italia'ya yaptığı açıklamada, "Federasyonun görevi, futbolun bir an önce ve güvenli bir biçimde başlamasını sağlamak. Ekonomik kriz, her alanda büyük bir darbe vurdu. Bizim görevimiz ise İtalya'nın en azından futbol açısından tekrar ayağa kalkmasını sağlamak." ifadelerini kullandı."Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ile omuz omuza çalışıyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Gravina, "İtalya'da futbol hemen başlamazsa, hasar onarılamayacak boyuta gelecek. Zararımız şimdiden 500 milyon euro'yu geçti. 100.000 işçiyi, 1.4 milyon üyeyi ve 4.7 milyar euro ciroyu kurtarmalıyız. Kurtarmak için de başmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.İtalya'da futbolun kaderi 28 Mayıs'ta yapılacak toplantının ardından belli olacak.