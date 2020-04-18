İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina Serie A'da sezonun geri kalanının oynanmasını istemeyenleri futbolu veya İtalyanları sevmeyenler olarak değerlendirdi.Rai Radio'ya konuşan Gravina, sezonun geri kalanının oynanması için büyük bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek bir şekilde sezonun kalan haftalarının oynanacağını söyledi. Gravina açıklamasında, "Sorumluluk ve sağduyumuzla doğru yolu bulacağımızı düşünüyorum. Sezonun iptalini düşünenler futbolu veya İtalyanları sevmeyenlerdir. Ligi yeniden başlatabilmek için tüm gücümle çalışacağım" sözlerini kullandı.İtalya Spor Bakanı Spadafora'nın 4 Mayıs olarak işaret ettiği tarihin üzerine 3 hafta koyarak denemeler yapılmasını beklediklerini söyleyen Gravina, "Böylece Mayıs sonu - Haziran başında tekrar başlayabiliriz. başladığımız zaman herkesin kendi stadında oynayabileceği şekilde bir çözüm düşünüyoruz. Herkes her alanda testlerini yaptırıp negatif sonuçlar alırsa virüsün yayılmasıyla ilgili bir sorun da kalmayacaktır" ifadeleriyle planlarını anlattı.